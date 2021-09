Cloud-Partnerschaft von Deutscher Telekom und Google Sisyphusaufgabe, neuer Versuch

Ins Laufen aber kam das Projekt nie so recht. Zum einen kämpften viele Kunden damit, dass der Funktionsumfang der vom Rest der weltweiten Microsoft-Cloud abgekapselten Deutschland-Cloud beschränkt war. Obendrein war das abgespeckte Angebot rund 25 Prozent teurer als herkömmliche Cloud-Dienste. Wenig verwunderlich also, dass die hiesigen Unternehmen nicht eben in Scharen zugriffen – so dass beide Partner das Angebot im Jahr 2018 sang- und klanglos auslaufen ließen.