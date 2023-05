Cyberprotection Day „Wir haben das Rechenzentrum hart runtergefahren“

Am Tag darauf, einem Sonntag, trifft sich das Management, um zu beraten, wie es mit der Situation umgehen soll. Es werden Teams gebildet, die die geschäftskritischen Systeme so schnell wie möglich wieder in Gang bringen sollen. Die Lösung ist in den meisten Fällen, sie schnellstens in die Cloud zu verlagern. „Alles was in der Cloud ist, ist einfach besser geschützt“, sagt Ritzer.