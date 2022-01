Cybersecurity: Das sind die gefährlichsten Tricks der Hacker 2022

Die Java-Komponente Log4j ist derart verbreitet in Anwendungen im Netz und in der IT von Unternehmen, dass es äußerst aufwändig ist, den fehlerhaften Programmcode zu finden und zu ersetzen. Während Systemadministratoren noch ihre Rechner und Anwendungen durchforsten, haben Cyberkriminelle längst millionenfach Schadcode in schlecht oder gar nicht geschützten Systemen eingeschleust. Die werden sie im Laufe des Jahres abarbeiten und Firmen genauso wie Institutionen, Behörden und Privatleute mit einer neuen Welle von Erpressungsangriffen attackieren.