Nun also will auch die Bundeswehr das Know-how der Sicherheitsexperten anzapfen. Mitte Oktober hat Setzer die sogenannte Vulnerability Disclosure Policy veröffentlicht. Damit sei die Bundeswehr, betont der General, „im deutschen Behördenumfeld Vorreiter“. Doch der Blick auf die Details des Programms macht stutzig. Und er weckt Zweifel, wie erfolgreich der Aufruf an die White Hats wohl werden mag.