Dass das mehr als Gedankenspiele sind, sondern ganz konkrete Angriffsszenarien, zeigen Attacken wie der Angriff auf einen Zulieferer von Karosserieteilen in Deutschland, dem Hacker Anfang 2021 nicht nur umfangreiche Kundendaten, sondern auch Konstruktionspläne gestohlen haben. Dazu kommen zahlreiche weitere Zulieferer, die in diesem Jahr erfolgreich mit Erpressungssoftware attackiert wurden – mit der Folge, dass ihre Kunden teils wochenlang auf wichtige Komponenten warteten.



Das ließe sich noch als zwar ärgerlich, aber zumindest als nicht sicherheitsgefährdend abtun, tatsächlich aber geht die Bedrohung viel weiter. Das zeigte sich im Mai 2021, als es Sicherheitsforschern gelang, nicht alleine per Fernzugriff auf das Infotainmentsystem eines großen Autoherstellers beispielsweise die Innenbeleuchtung in Fahrzeugen zu aktivieren, sondern auch Steuerbefehle an den CAN-Bus zu übergeben. Das ist das universelle Datennetzwerk moderner Autos, über das auch sicherheitskritische Steuerbefehle für die Fahrzeugelektronik geleitet werden. Zumindest in Laborversuchen gelang es Cybersicherheitsspezialisten in anderen Fällen zudem, sogar während der Fahrt den Motor auszuschalten und damit die Servolenkung oder den Bremskraftverstärker zu deaktivieren.