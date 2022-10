„Wichtiger als die Monetarisierung ist zunächst, dass Nutzer regelmäßig in die App zurückkommen“, sagt Christian Leybold, Partner des Venture Capital Funds Headline im Podcast zu dieser Kolumne. „BeReal verknappt Interaktionen künstlich, so dass User quasi aufhören müssen, wenn es am schönsten ist. Dadurch freuen sie sich schon aufs nächste Mal“. Leybold investiert seit über 20 Jahren in Start-ups und ist überzeugt: „Wenn sich das Konzept als nachhaltig entpuppt und nicht nur aufgrund des Novelty-Effekts fünf, zehn oder 20 Tage für User spannend bleibt, finden sich auch Mittel und Wege, das Format zu monetarisieren. Facebook war am Anfang auch weit weg vom geldverdienen.“