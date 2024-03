Exklusives Ranking Welche Apps den Deutschen am besten gefallen

In der aktuellen Studie stammen vier der fünf besten Apps aus der Finanzbranche – auch der Gesamtsieger: Der Platzhirsch mit einem Indexwert von 212 heißt auch in diesem Jahr PayPal. Über 80 Prozent der Befragten nutzen den Bezahldienst mindestens gelegentlich. Der Abstand zur zweitplatzierten ING-Banking-App mit 158 Indexpunkten ist in keinem Bereich größer – obwohl PayPal im vergangenen Jahr noch besser abschnitt. Auffällig ist, dass die Befragten insgesamt mit den Finanz-Apps am zufriedensten sind. Der Viertplatzierte, VR Banking Classic, hätte mit dem Indexwert von 145 in fast jeder anderen Kategorie gewonnen.