Fachkräftemangel Halbleiterindustrie in Deutschland: „Ohne Zuwanderung wird es nicht funktionieren“

Der Fachkräftemangel aufgrund des demografischen Wandels betrifft praktisch alle Branchen in Deutschland. In der Halbleiterbranche stellen fehlende Ingenieure und Facharbeiter sogar eine Bedrohung für die neuen Chipwerke da, welche die Konzerne Intel in Magdeburg sowie Infineon und TSMC in Dresden in den kommenden Jahren hochziehen wollen. „Der Mangel an Fachkräften ist schon heute das Nummer-eins-Thema der gesamten Chipbranche“, sagt Christoph Kutter, Professor für Polytronische Systeme an der Universität der Bundeswehr München und Direktor des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien. „Und für die kommenden zehn Jahre wird es sogar das zentrale Standortthema überhaupt.“