Giga-Gipfel Technologie für ein besseres Leben

Am zweiten Veranstaltungstag geht es auf den Gipfel des Gaislachkogls – auf über 3000 Metern höhe liegt dort das Restaurant Ice Q, Drehort des neuen James Bond Films „Spectre“, und Tagungsraum für den Giga-Gipfel. Während zunächst ein Wolkenschleier über dem Horizont liegt, klart die Sicht am Nachmittag auf und eröffnet den Ausblick auf ein großartiges Alpen-Panorama. Quaintance eröffnet den Tag mit der Devise „Zeigt, was in euch steckt – wir alle haben eine Vision und die sollten wir teilen“.