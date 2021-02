Google Stadia Warum die Tech-Giganten an der Games-Entwicklung scheitern

Trotzdem erblickte kein einziges Spiel von „Stadia Games and Entertainment“ je das Tageslicht. Wie viel Geld Google in den Aufbau der Studios und in Entwicklungskosten gesteckt hat, ist nicht bekannt. Wer ein konkurrenzfähiges Blockbuster-Spiel entwickeln möchte, muss aber mit einem dreistelligen Millionenbetrag rechnen. „Die Budgets lassen sich mit denen von großen Hollywoodfilmen vergleichen“, sagt Odile Limpach, Professorin für Game Economics und Entrepreneurship am Cologne Game Lab der TH Köln und viele Jahre Führungskraft beim französischen Videospielkonzern Ubisoft. 350 bis 500 Millionen Euro könnten da bei den großen Studios schon mal zusammenkommen, um eine komplett neue Spielereihe zu etablieren.