Hannover Messe „Die Fabrik der Zukunft stellt unterschiedlichste Produkte her – mit einem Fingerschnipp“

Die Fabrik denkt künftig mit?

So könnte man dies ausdrücken. Wir können heute mit künstlicher Intelligenz sehr große Datenmengen, wie sie in der Produktion anfallen, durchforsten, verborgene Trends erkennen und etwa Defizite in der Produktion aufspüren. So senken wir Wartungskosten und vermeiden, dass Maschinen länger ausfallen. Wir steuern per KI auch Roboter, die selbstständig verpackte Teile aus einer vollen Kiste greifen. Der Roboter erkennt per Kamera, welches das richtige Produkt ist, auch wenn die Kiste schräg steht, halb verrückt oder schlecht beleuchtet ist. Wichtig sind aber auch andere Technologien – etwa die Stromübertragung per Induktion aus dem Fußboden.