Insurtechs Alexa, versicher' mich!

Tatsächlich erorbern sich die neuen Versicherungsangebote in kleinen Schritten etwas vom Markt der großen Traditionsversicherer. Unter dem Oberbegriff Insurtechs versammeln sich technologiegetriebene Start-ups im Versicherungssektor mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Einige Insurtechs wagten den Einstieg in das Versicherungsgeschäft zunächst als Online-Makler. So kamen Start-ups wie Knip, Getsafe und Clark mit digitalen Versicherungsordnern auf den Markt. Der Kunde hat so den Vorteil, mehr Übersicht über seine Versicherungen zu erhalten. Zugleich unterbreiten die Unternehmen Vorschläge für günstigere Alternativen.