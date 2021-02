Hyperganic-Gründer Kayser „Der deutsche Mittelstand ist ziemlich träge“

Viele Hersteller in Deutschland ziehen den 3D-Druck ja nicht mal in Betracht für ihr Unternehmen. Wie wollen Sie diese skeptische Kundschaft von Hyperganic überzeugen?

Ich kann es klassischen Herstellern gar nicht verübeln, dass sie den 3D-Druck noch nicht ernstnehmen. Wir müssen diesen Firmen eben erklären, was der Vorteil an 3D-Druck und unserer Technologie ist. Wir stellen ihnen dafür die komplexen Bauteile wie das Raketentriebwerk auf den Tisch und fragen: „Das hat unsere KI in Sekunden konstruiert. Ist das nicht interessant für euch?“



Wie kommt das denn bei traditionellen Mittelständlern an?

Wenn wir physische Bauteile zeigen, kriegen wir schon sehr gute Rückmeldungen. Als wir den Firmenchefs vor ein paar Jahren nur die Software zeigen konnten, haben uns viele nicht ernst genommen. Der deutsche Mittelstand ist ziemlich träge. Der will die Zukunft nicht selbst gestalten. Sondern er reagiert nur auf Innovationen anderer großer Unternehmen. Und das macht mir Sorge. Denn wir bewegen uns nur schnell vorwärts, wenn uns der Kittel brennt, wie die Schwaben sagen. Der brennt vielen Unternehmen aber gerade nicht. Sie ruhen sich auf ihrem Erfolg der Vergangenheit aus. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht ins Hintertreffen geraten. Wenn Sie in einem schönen weichen Bett liegen, ist es ja auch schwer aufzustehen.