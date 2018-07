Künstliche Intelligenz: Welche Algorithmen es schon von der Stange gibt

Die Software von Moonvision ist ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz zu einem Produkt von der Stange wird. War die Technik vor ein paar Jahren allenfalls in Forschungslaboren zu finden, hat sie in den vergangenen Jahren den Sprung in die Unternehmen geschafft. Mehrere tausend Start-ups wie Moonvision entwickeln KI für die verschiedensten Zwecke und Branchen, und auch Internetkonzerne wie Google und Microsoft bieten Programmierern Schnittstellen an, mit denen sie etwa Übersetzungstools ohne großen Aufwand in eigene Produkte einbauen können.