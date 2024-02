Microsoft gegen Google „KI in der Suche ist für Microsoft lukrativer als es scheint“

Was dann?

Qualitativ sind die Ergebnisse von Bing mit denen von Google für die meisten Suchanfragen vergleichbar. Es ist lange her, dass sich Google mit einem signifikant besseren Suchalgorithmus von damaligen Konkurrenten wie Yahoo, Lycos, Altavista oder anderen abgesetzt und seine Rolle als Technologieführer errungen hat. Heute liegt es an der Integration der Suche in Googles digitales Ökosystem vielfältigster Dienste und seine Omnipräsenz, dass der Großteil der Menschen die Suche im Netz einfach mit „googeln“ gleichsetzt.