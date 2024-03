Mögliche Angriffe unter Wasser Attacken auf Seekabel: Das unterschätzte Risiko am Meeresgrund

Was nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt. Im Oktober 2022 etwa kappten Unbekannte in Südfrankreich Seekabel an einer Stelle, wo diese an Land kommen. Fast zeitgleich wurde die einzige Kabelverbindung zwischen Schottland und den Shetlandinseln im Nordatlantik zerstört. Eine Woche zuvor war die Kabelverbindung zwischen den Shetland- und den Färöer-Inseln zerstört worden.