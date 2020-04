Öffentliches Leben mit digitaler Kontrolle Was eine Corona-App leisten muss

Eine Kopie des Systems in Singapur wird dabei von deutschen Politikern nicht für möglich gehalten, auch wenn die dortige Regierung sogar entsprechende Software-Hilfe angeboten hat. Das in dem Stadtstaat eingesetzte umfangreiche Sammeln von Daten passe nicht zu deutschen und europäischen Datenschutzstandards, lautet das Argument in Berlin. Also wird unter Leitung des Gesundheitsministeriums in aller Eile versucht, eine App zu entwickeln - unter Mithilfe externer IT-Firmen und den Experten des RKI. Allerdings gibt es Konkurrenz. Beispielsweise glaubt das Start-up GeoHealthApp in Hannover, sehr viel schneller und sicherer sein zu können. „Wir gehen diese Woche in die Testphase“, sagt Mitgründer Maxim Gleser zu Reuters. Und in Österreich gibt es schon eine „Stopp-Corona-App“, die allerdings Startschwierigkeiten aufweist.