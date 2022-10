Quartalszahlen SAP hat seinen Tiefpunkt überwunden. Oder?

SAP-Chef Christian Klein zeigte sich angesichts der Zahlen gleichwohl zuversichtlich: „Das Vertrauen in die SAP zeigt sich in unserer beschleunigten Wachstumsdynamik in der Cloud“, so der 42-jährige Vorstandschef der Walldorfer. „Mit einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze von über 80 Prozent hat unsere Transformation zweifellos einen wichtigen Wendepunkt erreicht, der den Weg für kontinuierliches Wachstum in der Zukunft ebnet.“