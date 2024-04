Rechenzentrums-Verband „Rechenzentren sind Magnete für neue Investitionen“

WirtschaftsWoche: Frau Klaft, im März hat der US-Konzern Microsoft angekündigt, rund 3,2 Milliarden Euro in moderne Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen investieren zu wollen. Welche Bedeutung haben derartige Ankündigungen für den Standort Deutschland?

Anna Klaft: Die Bedeutung ist enorm. Zum einen hat Microsoft angekündigt, in NRW eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur aufbauen zu wollen. Zum anderen will der Konzern auch in Arbeitskräfte und in das Thema künstliche Intelligenz investieren – das stärkt den hiesigen Wirtschaftsstandort. Immerhin hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Ansiedlung persönlich begleitet. Das zeigt, dass auch die Politik endlich erkannt hat, dass Rechenzentren eine Zukunftsbranche sind, die man unterstützen muss, wenn man die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft weiter vorantreiben will.