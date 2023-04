Versagen der Geheimdienste Deutschland braucht dringend bessere Spione

Der Dienst hat in den vergangenen anderthalb Jahren vor allem durch Peinlichkeiten von sich Reden gemacht. Erst wurde kein anderer als BND-Chef Bruno Kahl vom russischen Überfall auf die Ukraine in selbigem Land kalt überrascht, musste von Spezialeinheiten in Sicherheit gebracht werden. Etwas später flog dann ein Mitarbeiter mit rechtspopulistischen Vorlieben auf, der für Russland innerhalb des Dienstes spioniert haben soll. Sichtbare personelle Konsequenzen in der Führungsspitze des Dienstes gab es keine.