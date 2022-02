Virtual Solution: Investor verkauft Cybersecurityfirma der Bundesregierung

Das Bundeskriminalamt vertraut ihr, das Auswärtige Amt auch und das Innenministerium schon seit acht Jahren: Die Produkte der IT-Sicherheitsfirma Virtual Solution (VS) nutzen viele deutsche Minister und Beamte auf ihren Mobilgeräten. Die Technik schützt ihre Kommunikation vor ungebetenem Zugriff. Gerade erlebt VS den Zugriff aufs eigene Knowhow: Die Münchener Aktiengesellschaft hat einen neuen Eigentümer. Der Investor und bisherige Hauptanteilseigner Nicolaus von Rintelen hat VS für einen nicht genannten Preis an den Dortmunder IT-Spezialisten Materna verkauft, wie der Käufer an diesem Montag mitteilt.