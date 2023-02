Weitere KI-Suche startet in Deutschland Was taugen die Alternativen zu ChatGPT?

Mit generativer KI sind spezielle Chat-Algorithmen gemeint, die in Dialogform Fragen beantworten und eigene Texte anhand von Vorgaben der Nutzer formulieren – respektive generieren, also erzeugen – können. Zudem sind sie erstmals in der Lage, auch den Kontext einer Frage einordnen, dadurch können Nutzer etwa Nachfragen an den intelligenten Bot stellen. All dies zeigte erstmals der Sprachbot ChatGPT, der Anfang Dezember 2022 startete und weltweit für Aufsehen sorgte.