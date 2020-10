Corona-Warn-App EU investiert 13 Millionen Euro für neue Corona-Warnplattform

Insgesamt rund 13 Millionen Euro stellt die EU für die neue Warnplattform bereit, bestätigt ein Sprecher der EU-Kommission entsprechende Informationen der WirtschaftsWoche. Das Geld stammt aus dem Notfallfonds ESI bereit. Sieben Millionen davon fließen für Entwicklung und Installation der Plattform Anfang 2021 an die deutschen Konzerne, weitere rund drei Millionen sind für die Wartung bis Ende 2021 geplant. Drei zusätzliche Millionen liegen außerdem im Topf als Entwicklungskostenzuschüsse an EU-Länder, die ihre Apps an die Warnplattform anschließen wollen.



Ob beim Urlaub oder auf Geschäftsreisen, wer bisher als Deutscher neben dem Nutzer einer Warn-App aus einem anderen EU-Land saß oder stand, der erhielt keine Nachricht, falls sich der Nachbar nachträglich als infiziert herausstellte. Umgekehrt konnten auch Deutsche nach einem positiven Coronatest bisher keine anderen EU-Bürger via App warnen, weil ein entscheidendes Glied in der Kommunikationskette fehlte.