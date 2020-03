Coronavirus und die Folgen Wie groß werden die Einschnitte noch?

Was angemessen und was Panikmache, was sinnvolle Vorsorge und was eine unangemessene Beschränkung einer ohnehin schon ins Trudeln geratenen Wirtschaft ist, darüber diskutiert Deutschland derzeit. Die Absagen seien von Hysterie und Ahnungslosigkeit bestimmt, kritisieren Skeptiker in sozialen Medien. Dass Fußballderbys wie Köln gegen Gladbach oder Dortmund gegen Schalke ohne Zuschauer als Geisterspiele stattfinden müssten, wie am Dienstag beschlossen, sei purer Aktionismus.