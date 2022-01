Nachhaltiger Konsum: Sieben Innovationen für ein nachhaltiges 2022

Das soll sich nun aber ändern: Das französische Unternehmen Carbios hat erstmals Flaschen vorgestellt, die mit einem biotechnologischen Verfahren komplett aus recyceltem PET hergestellt wurden. Die Franzosen nutzen dazu Enzyme, Moleküle also, die in der Natur chemische Reaktionen beschleunigen. Wie winzige Abbruchwerkzeuge helfen sie, PET in seine Grundbestandteile zu zerlegen, also in Ethylenglykol und Terephthalsäure.