Wenig Investitionen, wenig Patente 4 Grafiken zeigen, warum Europa den Anschluss an die USA und China verliert

Noch deutlicher fällt dieser Unterschied im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz aus, um die seit der Veröffentlichung der Sprachsoftware ChatGPT ein globaler Hype ausgebrochen ist. Hier halten nur etwa halb so viele Konzerne in Europa eigene Patente wie in den USA. Auch hier liegt Asien ganz vorn. Dass das möglicherweise nicht nur an strategischen Entscheidungen der Konzerne selbst, sondern auch an den politischen Rahmenbedingungen liegt, zeigt eine andere Vergleichsgröße: So meldeten laut der Studie nur 50 Prozent der deutschen Konzerne ihre Patente im Heimatmarkt an, in Asien waren es 85, in den USA gar 91 Prozent.