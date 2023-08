Autonomes Fahren Freie Fahrt für Robotaxis in ganz San Francisco

Ein Taxi ohne Fahrer, einsatzbereit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und über 20 Stunden am Stück? Möglich wird das durch autonome Autos. Nun wird der langjährige Traum von Autoingenieuren weltweit in San Francisco zur Realität und die Stadt damit zu einem einzigartigen Testfeld. Die Firmen Waymo und Cruise haben die grundsätzliche Erlaubnis erhalten, zahlende Fahrgäste im gesamten Stadtgebiet rund um die Uhr auch ohne einen Sicherheitsfahrer in ihren Robotaxis zu befördern. Die kalifornische Regulierungsbehörde CPUC setzte sich mit ihrer Entscheidung in der Nacht über den Widerstand der städtischen Verkehrsbetriebe und einiger Einwohner hinweg.