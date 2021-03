Wasserstoff „Brennstoffzellen und Batterien ergänzen sich gut“

Wo werden Ihre Brennstoffzellen denn heute schon eingesetzt?

Mit Weichai, einem der größten Nutzfahrzeughersteller in China, entwickeln wir Wasserstoff-Antriebe für Busse und Lkw. Mit Doosan in Südkorea arbeiten wir an großen Lösungen für die Energieversorgung. In Japan verkaufen wir unsere Technologie für die Stromversorgung und Beheizung kommerzieller Gebäude wie etwa Supermärkte. Und in Deutschland arbeiten wir mit Bosch an dezentraler Energieerzeugung via Brennstoffzelle.