49-Euro-Ticket Wo die Bahn beim Deutschlandticket zweimal abkassiert

Wer etwa von einem kleineren Bahnhof, der nicht direkt ans ICE-Netz angebunden ist, nach Berlin oder München will, hat nun zwei Möglichkeiten. Und keine ist gut: In der App und auf der Website der Bahn kann der Fahrgast den einfachen Weg wählen, vom kleinen Provinzbahnhof eine Fahrt zum Ziel zu buchen. Dann aber zahlt er trotz Deutschlandticket den Regionalexpress oder die S-Bahn noch einmal. Oder er bucht nur die Fernverbindung von dem Bahnhof aus, an dem er in den ICE umsteigt. Die Anreise per Deutschlandticket muss er dann aber selbst organisieren.