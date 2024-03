Ampeers Energy: Solarunternehmen Solaredge investiert in Münchener Start-up

„Die Eigentümer stehen vor einem riesigen Modernisierungsberg, der teilweise gesetzlich vorgeschrieben ist“, sagt Schächter. „Und auch der Aufwand für die Integration von Solaranlagen, Speichern und Ladelösungen hält viele von der Energiewende im Haus zurück.“ Die Paketlösungen von Solaredge erleichtern das bereits in Einfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Mit dem Investment in Ampeers Energy will das Unternehmen nun auch stärker in der Wohnungswirtschaft in Deutschland präsent sein.