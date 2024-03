Nach Rückzug der Großen Start-ups planen Solarproduktion in Deutschland – notfalls mit Partnern aus China

Ob sich die Pläne wirklich konkretisieren, bleibt also abzuwarten. Enpal will in etwa drei Jahren zumindest erste Teile für Solarmodule selbst produzieren: „Wir hoffen, dass die Politik uns gute Fördermöglichkeiten anbieten kann“, unterstreicht der Firmensprecher. Auch 1Komma5° vermeldete im Herbst, noch in diesem Jahr mit einer eigenen Fertigung zu starten. Wie weit das Vorhaben ist und ob sich 1Komma5° ebenfalls am Joint Venture beteiligt, ließ das Start-up unbeantwortet.