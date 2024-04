Baustoff-Innovation Die grüne Zukunft des Klimakillers Zement

Die Lösung des Problems baut Holcim nun in Lägerdorf. Das freiwerdende CO2 soll hier bei der Zementproduktion in Zukunft nicht mehr in die Atmosphäre entweichen. Nach der Umrüstung des Werks und dem Bau einer technisch neu konzipierten Ofenlinie wird das Kohlendioxid stattdessen fast vollständig abgeschieden, verflüssigt und – so der Plan – als Rohstoff an andere industrielle Abnehmer verkauft. Carbon2Business nennt Holcim das Projekt deshalb. Transformation total. Vorschusslorbeeren gab es dafür bei der Weltklimakonferenz in Dubai im Dezember vergangenen Jahres, wo Carbon2Business zweifach prämiert wurde. Für den Betrieb der Anlagen sucht Holcim schon Bewerber in einem neuen Ausbildungsberuf: Elektroniker für Automatisierungstechnik.