Beyond Meat, Oatly und Co. Ist der Veggie-Boom schon wieder vorbei?

Im August 2013 hatte der niederländische Forscher Mark Post erstmals einen Rindfleisch-Burger aus kultiviertem Fleisch präsentiert. Zehn Jahre später arbeiten mehr als 150 Unternehmen weltweit an der Technologie, sind die ersten Produkte in Singapur zugelassen. Im Juni 2023 erteilten auch die Behörden in den USA den ersten Produkten die Erlaubnis. Kostete der erste Labor-Burger 250.000 Dollar, so ist ein kultivierter Hähnchenspieß in Singapur heute für rund 14 US-Dollar zu haben. Ende Juli hat auch in Europa das erste Unternehmen einen Antrag auf Zulassung von kultiviertem Fleisch eingereicht: Aleph Farms aus Israel möchte seine Produkte in der Schweiz verkaufen.