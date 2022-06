Erdgasförderung Deutschlands Ping-Pong-Spiel ums Fracking

Und auch aus dem zuständigen wissenschaftlichen Gremium ist in diesen Tagen auffällig wenig Expertise zu vernehmen. Zum Fracking wolle man sich aktuell nicht äußern, heißt es auf mehrfache Anfrage der WirtschaftsWoche. Die Begründung: Es sei an der Politik, sich damit auseinander zu setzen. Auch die Kommissionsvorsitzende Charlotte Krawczyk, Geophysikerin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, verweist am Telefon nur auf den im Juni 2021 veröffentlichten Bericht der Kommission. Ein Interview lehnt sie zum jetzigen Zeitpunkt ab.