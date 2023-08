Gallium aus China: Macht Peking ernst, droht der Autoindustrie Stillstand

Rund 40 Teichen Gallium auf eine Million Teilchen Gestein, so der Laborbefund. Das mag wenig klingen. Dennoch könnte es sich lohnen, das Technologieelement zusammen mit anderen Metallen wie Kupfer und Zink aus dem Gestein herauszulösen. Denn das Beiprodukt ist plötzlich höchst begehrt: Gallium ist knapp. Und von heute an könnte es noch sehr viel knapper werden.



Mit dem 1. August nämlich tritt in China eine neue Regelung in Kraft, nach der die Behörden den Export von Gallium quasi nach Gutdünken einschränken können. Die Ausfuhr des Metalls – wie auch von Germanium – muss künftig staatlich genehmigt werden. Das ist ein veritables Problem für unzählige Industrien: Rund 90 Prozent des im Westen verwendeten Galliums kommen heute aus China. Und das Metall ist für alle möglichen Hightech-Anwendungen unverzichtbar. Vom modernen Auto, über Satelliten, militärische Radare, bis hin zum Smartphone – ohne Gallium funktioniert nichts von all dem.