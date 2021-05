Wirtschaft von Oben # 105 – New Administrative Capital Hier baut Ägypten in Rekordzeit eine neue Hauptstadt – mit kräftiger Hilfe aus China

Präsident Abdel Fattah al-Sisi spricht im Zusammenhang mit seiner neuen Stadt von der „Geburt eines neuen Staates“. Damit meint er auch ein Ägypten, das so enge Verbindungen mit China pflegt wie nie zuvor in seiner Geschichte. Nah waren sich Peking und Kairo fast immer.



Unter dem nationalistischen Führer Gamal Abdel Nasser erkannte Ägypten 1956 als erstes Land im Nahen Osten und in Afrika die Volksrepublik China an. Der frühere Präsident Hosni Mubarak war einer der ersten ausländischen Führer, der nach dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 Peking besuchte.