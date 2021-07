Wirtschaft von oben #116 – Hochwasser und Überschwemmungen So schwer sind Unternehmen betroffen

Probleme bei den Lieferketten werden Unternehmen noch einige Zeit beschäftigen. Es sei noch nicht klar, welche Folgeauswirkungen die Zerstörungen haben, sagte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Nordrhein-Westfalen. Die Lage im Maschinenbau war schon zuvor durch die Coronapandemie und Materialengpässe angespannt. Nun sei sie durch die zerstörte Infrastruktur noch schwieriger geworden, teilte der VDMA NRW mit.



Laut der Deutschen Bahn sind 600 Kilometer Gleise betroffen, mehr als 50 Brücken hat die Flut zerstört. Die für die Bahninfrastruktur verantwortliche DB Netz repariert zuerst Strecken mit einem hohen Nutzen für den Bahnverkehr, die zudem wenig aufwendige Baumaßnahmen brauchen. Dennoch dauert es Monate, wenn nicht Jahre, bis die Schäden beseitigt sind. „Unser Ziel ist es, dass wir etwa 80 Prozent der beschädigten Infrastruktur bis Jahresende wieder auf Vordermann bringen können, teilte DB Netz mit. Nach einer ersten Schätzung haben die Wasserschäden Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro an Gleisen und Bahnhöfen verursacht. Wichtige Strecken für den Güterverkehr, wie beispielsweise in die Benelux-Länder oder entlang der linken Rheinseite, seien aber wieder befahrbar. Auch das Terminal in Wuppertal ist wieder in Betrieb.



