Wirtschaft von oben #135 – Manila und Jakarta Hier entstehen neue Hauptstädte in Asien

In New Clark City sollen also Jobs entstehen. Ob etwa auch ärmere Bevölkerungsschichten aus den wassernahen, gefährdeten Gebieten Manilas überhaupt in der Lage sind, ihre Umgebung zu verlassen und sich die ordentliche, organisierte Stadt leisten können, bleibt abzuwarten. Es ist ein Dilemma: Gerade diejenigen, die auf besonders engem Raum in prekären Verhältnissen und möglicherweise auch noch in vom Wasser bedrohten Lagen leben, dürften es wohl am schwersten haben, in der neuen Umgebung eine Arbeit und ein Zuhause finden.



Das gilt auch für Jakarta. Indonesien ist die größte Wirtschaftskraft Südostasiens. Die bisherige Hauptstadt hat den entscheidenden Anteil daran. Doch Verkehrschaos, Überflutungen und Verschmutzung sind auch dort ein großes Problem. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge liegen 20 bis 40 Prozent der Fläche bereits unterhalb des Meeresspiegels. Auf der Insel Java, zu der Jakarta gehört, leben 60 Prozent der Indonesier. Sie steuern mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts bei. Dieses Ungleichgewicht, das sich in der Einkommensverteilung widerspiegelt, will Präsident Joko Widodo ausbessern.



Dafür hat er ein 34-Milliarden-Dollar-Projekt aufgesetzt.