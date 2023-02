Im Lada-Werk in Toljatti ging nichts mehr. Dafür hatten die direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verhängten Sanktionen und der Rückzug westlicher Zulieferer gesorgt. Arbeiter wurden heimgeschickt. Auf den Auslieferparkplätzen des Herstellers AwtoWAS, der hinter der Automarke Lada steckt, herrschte gähnende Leere. Die Wirkung dieses Boykotts ist inzwischen so gut wie verflogen, die Produktion im AwtoWAS-Werk läuft weitgehend normal. Das zeigen neueste Satellitenbilder von LiveEO. Einem Insider zufolge soll im Februar am Standort sogar die Fertigung des Lada-Topmodels Vesta anlaufen. Der Wagen soll jede Menge chinesische Technik an Bord haben.