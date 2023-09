Wirtschaft von oben #227 – Mexiko und die Deutsche Bahn Zu den Maya-Stätten: Das umstrittene Zugprojekt der Deutschen Bahn

Laut einer Bahnsprecherin umfassen die Leistungen für den Tren Maya etwa „die Revision vorhandener Planungsunterlagen, eine Unterstützung bei der Durchführung von Ausschreibungen und bei der Inbetriebnahme“. Zwar befasse sich die Tochtergesellschaft auch mit technischen Fragen und dem Betrieb des Tren Maya, die Infrastrukturplanung für das Vorhaben habe aber nicht zu den Aufgaben gehört, betont die Sprecherin. Will sagen: Mit dem Eingriff in die Umwelt für die Trassen habe man nichts zu tun.



Lesen Sie auch: Tequila-Hausse – Mitverdienen am Boom der mexikanischen Wirtschaft



Dabei wäre die DB Engineering & Consulting nach eigenen Angaben durchaus in der Lage dazu gewesen. Umwelt- und Geoservices gehören zu den sechs Kernthemen im Produktportfolio des Unternehmens. „Wir gehen den Dingen auf den Grund“, heißt es auf der Internetseite. Und das wäre in Yucatán womöglich eingehender erforderlich gewesen. Die Böden bestehen in weiten Teilen aus brüchigem, weichem Kalkstein, die unter dem Druck von Stahlträgern und befahrenen Gleisen nachgeben könnte, befürchten Experten.



„Zuverlässige Informationen über den Untergrund sind die Voraussetzung für eine sichere und effiziente Umsetzung von Bauprojekten“, schreibt die Bahn-Tochter grundsätzlich. Sie ermittele und beurteile Untergrundverhältnisse und spreche „Empfehlungen für die Planung und Ausführung der Gründungsarbeiten aus“. Für diese Arbeit habe Fonatur sie aber explizit nicht beauftragt, sagt die Bahnsprecherin. Der Vertrag läuft Ende des Jahres eigentlich aus. Aufgrund von Verzögerungen dürfte die Zusammenarbeit aber weitergehen. Wie lange, wollte die Sprecherin nicht sagen.