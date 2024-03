Rechenfarmen statt Bauernhöfe: Die Expansion in Iowa ist Teil eines weltweiten Booms, ausgelöst durch die jüngsten Fortschritte bei KI. Hatten die größten 19 Cloud-Anbieter zuletzt weltweit 926 große Datenzentren in Betrieb, so planen sie aktuell 427 neue, wie das Analysehaus Synergy gezählt hat. Bis zum Jahr 2028 soll sich die weltweite Leistung der Riesenrechenzentren verdreifachen.



„Die Demokratisierung der Künstlichen Intelligenz (KI) löst die größte Veränderung in der Rechenzentrumsbranche aus, seit diese auf den Plan getreten ist“, schreiben die Marktbeobachter von JLL in ihrem jüngsten Branchenreport. Zum einen werde der Rechen- und Speicherbedarf in den nächsten Jahren massiv steigen – wurden im Jahr 2023 noch 10.1 Zettabytes weltweit in Clouds und auf Endgeräten gespeichert, so sollen es im Jahre 2027 bereits 21 Zettabytes sein.