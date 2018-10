Android Auto Google dringt ins Auto vor und ist kaum aufzuhalten

In manchen Autos gibt der Fahrer die Suche nach dem besten Weg bereits frustriert auf, bevor die Fahrt überhaupt begonnen hat: Ein lästiges Tippen auf dem Touchscreen, ein wildes Drücken und Drehen diverser Knöpfe oder ein Sprachbefehl, der falsch oder gar nicht verstanden wird. Das Einstellen des Navis wird oft zur Herausforderung, gerade wenn es mal schnell gehen muss. In mehr als 400 Fahrzeug-Modellen von Herstellern wie Audi bis Opel funktioniert das deutlich bequemer. Android-Smartphone per USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbinden und der Google-Spracherkennung mitteilen, wohin es gehen soll. Auf dem Auto-Bildschirm öffnet sich das vom Smartphone bekannte Google Maps und los geht’s.