Autobranche VW-Zulieferer SAM Automotive meldet Insolvenz an

von Henryk Hielscher 21. August 2018

Bild: imago

Großpleite in Baden-Württemberg: Der VW-Zulieferer SAM kippt in die Insolvenz. Nun kommt es nicht nur auf den Volkswagen-Konzern und die Banken an, sondern auch auf den C&A-Clan – und auf den Insolvenzexperten Holger Leichtle.