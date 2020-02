Autoindustrie Coronavirus führt zu massiven Produktionsausfällen – nicht nur in Asien

In Asien sieht die Situation anders aus. Nach wie vor arbeiten bei den meisten Firmen die Mitarbeiter allenfalls von zu Hause. Die Güterproduktion liegt bei Autoherstellern und Zulieferern seit längerem flach. Längst treffen diese Unterbrechungen der Fertigungslinien nicht nur die Produktion und den Absatz in China, sondern auch in anderen Regionen. Hyundai und Kia beispielsweise mussten ihre Fertigungen im Heimatland Südkorea aussetzen, weil die aus China dringend benötigten Komponenten fehlten.



Ähnlich sieht es bei Renault-Samsung, General Motors und SsangYong aus, die allesamt in Korea fertigen. Da bereits die ersten Zulieferer wackeln, hat der Hyundai-Konzern beschlossen, knapp 850 Millionen Dollar in lokale Zulieferer zu investieren, denen die gekappte Nachfrage der Autohersteller finanzielle Probleme bereitet.