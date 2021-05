Autoindustrie Jetzt geht es für den VDA ums Überleben

Stellt sich die Frage, für wen der VDA mit seiner „Technologieoffenheit“ heute eigentlich noch kämpft. VW, Audi, Porsche und Daimler sind nicht mehr offen in dieser Frage, sondern haben sich klar auf das E-Auto fokussiert. So wie praktisch jeder andere große Autobauer in dieser Welt. Selbst BMW, wo noch mit der Technologieoffenheit geliebäugelt wird, dominiert das Batterie-Auto inzwischen klar die Zukunftsstrategie. Es sind nur die Autozulieferer, die von ihrem Verband erwarten, dass er den Elektrotrend ausbremst und Hintertürchen für Verbrenner baut. Wer Diesel- und Benzin-Motoren, Getriebe und Abgasanlagen herstellen, ist vom E-Auto bedroht – nicht die Autobauer, denen es egal sein kann, wie ihre Autos angetrieben werden.



Was also will der VDA sein? Der Verband der Autoindustrie, der Autohersteller oder der Zulieferer? Die Lobbyisten um Präsidentin Hildegard Müller sitzen zwischen allen Stühlen. Ausgerechnet in dieser Situation wird das Geld knapp, weil die bisherige Haupteinnahmequelle, die Automesse IAA, nicht mehr so recht sprudeln will. Schon die letzte Messe 2019 zeigte Auflösungserscheinungen. Die nächste – geplant für September im München – ist unter den Verbandsmitgliedern umstritten, wird nochmals weniger Aussteller haben und aller Voraussicht noch geringere Erlöse erzielen. Deshalb sollen nun die Mitgliedsbeiträge steigen. Das ist für Diess eine willkommene Möglichkeit, auch öffentlich zu demonstrieren, wo der Hammer hängt: Der Verband hat nur so viel Geld und Einfluss, wie ihm die Mitglieder zugestehen.