Bombardier Deutschland: Einigung auf Stellenabbau

Der Zug-Hersteller Bombardier hat sich mit den Arbeitnehmer-Vertretern auf den Abbau von 2200 Stellen in Deutschland geeinigt und will so ab 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben. "Wir haben ein Programm verabschiedet, dass nachhaltig und sozial verantwortlich ist", sagte Deutschland-Chef Michael Fohrer am Mittwoch in Berlin. "Wir wollen so wirtschaftlich auf die Erfolgsspur zurückkommen." In den nächsten zwei Jahren fällt auf diese Weise fast ein Viertel der derzeit 8500 deutschen Arbeitsplätze weg. Bis Ende 2019 darf jedoch nicht betriebsbedingt gekündigt werden. Über ein Freiwilligenprogramm mit Abfindungen, einer Brücke in die Rente oder Umschulungen für andere Tätigkeiten sollen gut 1500 Stellen wegfallen. Die übrigen Arbeitsplätze sind von Leiharbeitern besetzt, deren Verträge nicht verlängert werden.