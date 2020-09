Der am häufigsten genannte Grund, der gegen den Kauf eines Elektroautos spricht, ist ein Mangel an Ladestationen. Doch dieses Argument wiegt etwa in Spanien viel schwerer, wo es nur sehr wenige Ladepunkte im Verhältnis zu Einwohnerzahl gibt. Trotzdem sagen 40 Prozent der Spanier, sie könnten sich den Kauf eines Elektroautos vorstellen – der Spitzenwert im Ländervergleich. Und während sich im Durchschnitt der neun untersuchten Länder das generelle Kaufinteresse an Elektroautos schon bis auf zehn Prozentpunkte an Benziner angenähert hat, beträgt der Abstand in Deutschland 28 Prozentpunkte.