E-Autobauer Tesla streicht offenbar weltweit mehr als zehn Prozent aller Stellen

Tesla legt seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal kommende Woche vor. Der Elektroautopionier war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass das Unternehmen weniger Fahrzeuge verkauft hat als vor Jahresfrist. Tesla kämpft mit der Konkurrenz durch Branchenneulinge wie den Smartphone-Hersteller Xiaomi in China und das wachsende Angebot an Elektroautos.