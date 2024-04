Tesla-Stellenabbau Elon Musks Abschied von Wolkenkuckucksheim

Tesla ist kein Tech-Konzern, kein KI-Schwergewicht, kein Energie-Systemanbieter, sondern ein Autohersteller. Fast ein Jahr ist es her als Stellantis-Chef Carlos Tavares sagte: „Elon ist ein visionärer Typ, ich respektiere ihn sehr. Aber ich stelle nun fest, dass er in meiner Welt angekommen ist. Willkommen in meiner Welt.“ Musks Wachstums- und Profitabilitätsziele seien der normalen Autowelt nicht haltbar: „Es geht nicht, jedes Jahr 50 Prozent zu wachsen, in einem Markt, der kaum noch wächst."