E-Mobilität Batteriezellen: Andere reden, VW macht

Zudem zeigt Tesla in seiner Gigafactory in Nevada, die es ebenfalls in einem Joint-Venture mit dem japanischen Panasonic-Konzern betreibt, dass auch das in der Autobranche verpönte Selberbauen wichtiger Teile gerade bei der Batterie viele Vorteile hat. Teslas Model3, das auf Panasonics neuster Zelltechnologie basiert, gilt in der Branche als Effizienzwunder. Auch Motor und Getriebe fertigt Tesla in derselben Fabrik. „Dadurch hat man kurze Wege und kann schnell auf Probleme in der Entwicklung und im Fertigungsprozess reagieren“, sagte der oberste Panasonic-Ingenieur der Gigafactory in Reno, Allan Swan, der WirtschaftsWoche.